Конструктор рассказал об основной задаче комплекса «Деривация-ПВО»

Об одной из главных задач новой 57-мм зенитной самоходной установки «Деривация-ПВО» рассказал на полях форума «Армия-2019» главный конструктор управления АО «ЦНИИ Буревестник» Илья Крыжин. По его словам, на создание такого оружия их побудила, в том числе, необходимость борьбы с БПЛА.

«Использовать ракетное вооружение для таких целей довольно накладно. Ракеты дорогие, а БПЛА можно купить за сравнительно небольшие деньги, и их в эксплуатации немало. Поэтому было принято решение вернуться к зенитно-ракетному вооружению, но перейти на новый уровень качества», - объяснил конструктор.

Калибр 57-мм был выбран за его универсальность и возможность размещения его на колесной платформе. В боекомплект будут входить несколько типов боеприпасов: в том числе вновь разрабатываемые управляемые и бронебойные подкалиберные. Также она унифицирована с уже имеющимися на вооружении снарядами данного калибра.

«Следующим компонентом комплекса являются оптико-электронные средства обнаружения беспилотников. Они могут обнаружить малоразмерные цели на больших расстояниях», - рассказал господин Крыжин.

При этом конструктор подчеркнул, что, помимо БПЛА, «Деривация-ПВО» может сбивать самолеты и вертолеты противника.

В ближайшее время испытания комплекса должны быть завершены, и предприятие готовится к серийным поставкам. Илья Крыжин также отметил, что модуль создается в различных исполнениях, в том числе для морского размещения и установки на бронеавтомобили, а также в экспортной версии.