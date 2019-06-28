Разработчик раскрыл главное преимущество миномета «Дрок»

Начальник отделения разработки вооружения и военной техники АО «ЦНИИ Буревестник» Александр Савиных на полях форума «Армия-2019» рассказал о самоходном миномете «Дрок», который сейчас проходит испытания, а в ближайшее время должен быть отправлен на опытную эксплуатацию.

Дело в том, что сейчас существуют два варианта перемещения этого вида оружия: или переносной, или же он погружается на колесную платформу. Однако оба небезопасны для личного состава. Ведь расчету необходимо некоторое время, чтобы из походного положения развернуть его в боевое. И весь этот период они находятся под огнем.

«Дрок решает эти проблемы. Экипаж находится в защищенной, бронированной машине и, следовательно, в безопасности. И второе - время выполнения боевой задачи существенно сокращается. В разы», - рассказал господин Савиных.

Он также рассказал, что платформа бронемашины «Тайфун-ВДВ» выбрана специально для того, чтобы иметь возможность десантировать миномет.

Господин Савиных также подчеркнул, что боевой модуль, в который был интегрирован «Дрок», не позволяет использовать его отдельно, однако для автономной работы в машине был установлен съемный переносной миномет.

В настоящий момент миномет «Дрок» проходит испытания, а в ближайшее время должна начаться опытная эксплуатация.