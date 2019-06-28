Для самоходки «Лотос» создадут новый планирующий снаряд

Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр «Глиссада») дальностью стрельбы до 25 км создадут для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ «Лотос», которое было разработано ЦНИИТОЧМАШ. Об этом заявил ТАСС главный конструктор САО Вениамин Счастливцев.

По словам конструктора, при разработке шифра «Глиссада» будут использованы наработки, полученные при создании новых боеприпасов для перспективной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской системы «Коалиция».

«Работа должна быть разработана на базе головки самонаведения боеприпаса с большой управляемой дальностью, который разрабатывается в калибре 152 мм для "Коалиции-БП"», - пояснил он.

Счастливцев рассказал, что в калибре 152 мм был разработан боеприпас «Краснополь», позднее под эту головку самонаведения был разработан «Китолов-2».

«Лотос» является заменой проекта «Зауралец», в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. Плавающее САО оборудовано орудием калибра 120 мм.