В Минобороны рассказали об особенностях уникальной галереи для снайперов в парке «Патриот»

Заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Александр Перязев на полях форума «Армия-2019» рассказал о новой уникальной стрелковой галерее в огневом центре парка Патриот. Она предназначена для тренировки снайперов и проведения соревнований по высокоточной стрельбе. Более того, такая галерея уникальна, ведь в России подобных полигонов с возможностью стрельбы на дальность свыше двух километров очень мало.

«Здесь уникальная инфраструктура, которая будет позволять снайперу готовиться для стрельбы на большие дальности, свыше двух километров. Это очень сложная стрельба, поскольку на траекторию полета пули очень сильно влияет ветер. Это все нужно учитывать, посчитать», - отметил генерал.

Помимо этого на полет пули влияет еще множество факторов: например, осадки, температура боеприпаса, атмосферное давление. Учет этих факторов требует специальных знаний и подготовки. Зачастую галереи для стрельбы ограничиваются дальностью в 250-300 метров, что просто не позволяет смоделировать все вышеперечисленные явления. Поэтому открытие такого полигона станет прекрасным подспорьем для обучения как военных специалистов, так и спортсменов.

Для военных такой полигон особенно ценен, поскольку он, по словам Перязева, дает возможность испытать всю номенклатуру оружия, которое представляет холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех). Он лично выступает в роли стрелка и самого строгого пользователя. И несмотря на очень высокие требования, оружие прекрасно себя зарекомендовало.

В Московской области до этого подобных тренировочных площадок не было.