Тренажер для инженерных войск показали в парке «Патриот»

В павильоне подмосковного парка «Патриот» показали новейший тренажер для инженерных войск. На нем военнослужащих обучают управлять речным буксиром. Кадры новинки публикует «Звезда».

Тренажер позволяет военным отработать навыки создания понтонных переправ, чтобы транспортировать по воде военную технику. На процессом следит инструктор. Все действия обучаемого отражаются на его экране. Оператор может при необходимости менять погодные условия: скорость ветра, температуру, добавить дождь или туман.

Сегодня стартует третий день юбилейного пятого Международного военно-технического комплекса «Армия-2019». Экспозицию техники разместили в павильонах подмосковного парка «Патриот». Она будет доступна до конца недели, а с 28 июня посмотреть на новейшие разработки смогут все желающие.