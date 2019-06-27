Новый легкий плавающий танк показали на «Армии-2019»

На пятом международном форуме «Армия-2019» показали новый легкий плавающий танк. «Звезда» публикует кадры новинки, разработанной на базе машины «Спрут-СДМ1». С разработкой ознакомился корреспондент нашего телеканала.

Новый танк и плавает, и очень быстро передвигается. 70 км/ч для бронетехники такого класса - очень высокая скорость. Самое главное, что стрелять эта машина может практически из любых снарядов, которые применяют отечественные танки, с помощью своей 125-мм пушки.

Кроме того, по словам главного конструктора АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергея Абдулова, разработка по сравнению со «Спрутом» получит усиленную защиту и торсионную подвеску от БМП-3.

Посетители смогут ознакомиться с этой новинкой с 28 июня, когда экспозиция в подмосковном парке «Патриот» откроется для всех желающих. Форум будет работать до конца этой недели.