Ростех получил заявку на экспорт боевого робота «Уран-9Э»

Россия получила первую заявку на экспорт новейшего боевого необитаемого наземного аппарата «Уран-9Э», рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

В ведомстве отметили, что «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начал выводить беспилотные комплексы на внешний рынок только в 2018 году, а уже интерес к ним стремительно растет.

«В ФСВТС поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9Э" и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э"», - уточнили в ведомстве.

Боевой роботехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Двенадцатитонный комплекс оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М» и комплексом управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.

В ФСВТС рассказали, что большой популярностью на внешнем рынке пользуются такие образцы российской оборонной продукции, как АК 200-й серии, ЗРПК «Панцирь-С1М» и переносной ЗРК «Верба», а также военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и самолет-заправщик Ил-78МК-90.