Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
На форуме «Армия-2019» впервые рассказали об основных технических характеристиках новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
© Фото: Russian Defence Ministry , Global Look Press
На форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса – 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам, сообщает РИА Новости.
Длина ракеты составляет 35,5 метра, а ее диаметр - три метра.
Масса топлива – 178 тонн.
«Сармат» будет оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.
Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода».