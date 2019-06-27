Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

На форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».

Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса – 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам, сообщает РИА Новости.

Длина ракеты составляет 35,5 метра, а ее диаметр - три метра.

Масса топлива – 178 тонн.

«Сармат» будет оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода».