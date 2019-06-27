Любая погода и любые условия боя: тренажер для БМПТ «Терминатор» показали на «Армии-2019»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представили тренажер, который полностью имитирует работу в боевой машине поддержки танков «Терминатор». Как рассказал заместитель генерального директора по науке АО «Тренажерные системы» (входит в Ростех) Александр Скоркин, тренажер может имитировать любые погодные условия, обстановку боя и местность, где он проходит, а также позволяет создавать внештатные ситуации, например, поломку машины.

«Представлен один из современных тренажеров для бронетанкового вооружения - тренажер для боевой машины поддержки танков. В данный момент экипаж занимается обучением, выполняет упражнение контрольных стрельб из этого изделия. Тренажеры полностью повторяют боевые образцы, и позволяют заниматься обучением, создавать различные ситуации, подобные боевым, и даже такие, которые мы никогда не создадим на боевой технике. Это позволяет избегать поломок техники и повышает эффективность боевого вооружения. В том числе отрабатываются внештатные ситуации. Мы можем создать любую поломку, и экипаж будет учиться действовать в этих внештатных ситуациях. Создаем любую обстановку боя, любую местность, любые погодные условия, даже экстремальные, и в этих погодных условиях выполняются стрельбы и вождение, в том числе», - рассказал Скоркин.

Он также подчеркнул, что тренажеры имеют три уровня сложности для обучения. В первом из них представлен спектр действий для одного конкретного члена экипажа, в другом - весь экипаж отрабатывает упражнения в одном тренажере, и третий уровень сложность - подготовка целых подразделений.

«Наши тренажеры включены в систему боевой подготовки, и с их использованием возможно построить, и в российской армии строится, система подготовки. Это тренажеры одиночной подготовки: уровень механика-водителя, командира, наводчика. Следующий уровень - это экипажная подготовка, тренажер представлен, в том числе, на выставке «Армия-2019». И высший уровень подготовки - это подготовка подразделений в целом», - объяснил заместитель гендиректора по науке АО «Тренажерные системы».

По словам разработчика, тренажеры успешно используются для обучения личного состава в Вооруженных силах РФ, а также в армиях иностранных стран, на вооружении которых стоит российская военная техника.