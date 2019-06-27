Полоса препятствий, огневой центр и новейшая техника: что увидят посетители на «Армии-2019»

Парк «Патриот» готовится к наплыву посетителей. В этом году форум «Армия-2019» собирается принять более миллиона человек. Они смогут не только увидеть, но и испытать на себе экспонаты.

Форум представляет более 27 тысяч новинок. Организаторы планируют, что на «Армию-2019» приедет более миллиона посетителей, и уже практически все готово к приему такого большого числа любителей вооружений и военной техники.

Готовятся к наплыву посетителей и в многофункциональном огневом центре, там представлено стрелковое оружие разных калибров.

Для всех посетителей стрелковых галерей предусмотрен дресс-код: очки и наушники, там нужно соблюдать меры строгой безопасности, ведь огонь ведется боевыми патронами.

В центре военно-тактических игр построили настоящую полосу препятствий. Здесь выдают всю амуницию и страховку. Кроме того, там можно с ветерком пронестись над полем боя, пока твои товарищи по команде сражаются за захват командного пункта.

Система «Кудесник», которая представлена на форуме, создает полную имитацию полета: ветер в лицо и тряска на стропах. Виртуальная реальность позволяет даже воссоздать условия боя во время приземления.

К приему посетителей форума готовится и выставка военной техники под открытым небом. Она разместилась на гигантской площадке, размером в 35 футбольных полей.

На выставке вооружений можно увидеть новейшие образцы бронетехники. Например, орудийная платформа «Кинжал» с пушкой калибром 57 миллиметров - она проходит предварительные испытания.

Уже завтра, 28 июня, форум «Армия-2019» откроет двери для всех желающих.