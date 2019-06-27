Контракт на поставку Ка-52М «Аллигатор» будет подписан в 2020 году
Характеристики машины будут значительно улучшены, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
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Контракт на поставку модернизированных вертолетов Ка-52М будет подписан в следующем году. Об этом в интервью «Звезде» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Открыта опытно-конструкторская работа, все это призвано значительно повысить характеристики как самого вертолета, так и вооружения. В ближайшее время мы планируем ее завершить, и уже в следующем году подписать контракт уже на вертолет Ка-52М», - заявил он.
Кроме того, в ходе форума «Армия-2019», на торжественной церемонии в присутствии президента России Владимира Путина, был также подписан контракт на поставку ста вертолетов Ми-28НМ.