Контракт на поставку Ка-52М «Аллигатор» будет подписан в 2020 году

Контракт на поставку модернизированных вертолетов Ка-52М будет подписан в следующем году. Об этом в интервью «Звезде» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Открыта опытно-конструкторская работа, все это призвано значительно повысить характеристики как самого вертолета, так и вооружения. В ближайшее время мы планируем ее завершить, и уже в следующем году подписать контракт уже на вертолет Ка-52М», - заявил он.

Кроме того, в ходе форума «Армия-2019», на торжественной церемонии в присутствии президента России Владимира Путина, был также подписан контракт на поставку ста вертолетов Ми-28НМ.