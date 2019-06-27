Минобороны заключило контракт на поставку 100 вертолетов Ми-28НМ и 4 подлодок «Ясень-М» и «Лада»

Минобороны РФ заключило контракт на поставку ста вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник», 76 самолетов Су-57, а также четырех подводных лодок - двух «Ясеней» и двух «Лад». Об этом «Звезде» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В рамках форума "Армия-2019" подписан контракт на поставку 100 модернизированных вертолетов Ми-28НМ, 76 истребителей Су-57, а также двух подводных лодок "Ясень" и двух подлодок "Лада"», - поделился он информацией.

Всего в ходе форума было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на сумму более триллиона рублей.

Форум «Армия-2019» стартовал 25 июня и продлится до 30 июня в подмосковном парке «Патриот».