Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам

Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель генерального директора Рязанского радиозавода Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».

Данная новинка позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. С помощью очков виртуальной реальности военный сможет отрабатывать навыки для работы на реальной технике.

«Со следующего года, надеюсь, начнется поставка базовых комплектов учебно-тренировочных средств - это будет растянуто минимум на пять лет. Соответственно, мы обеспечим всеми средствами для грамотной и качественной подготовки и поддержания боеготовности», - отметил Чернышов.

Сегодня проходит третий день юбилейного пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019». Он продлится до 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.