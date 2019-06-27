На форуме «Армия-2019» подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57. Об этом в интервью «Звезде» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Подписан большой контракт на 76 самолетов Су-57. Были слухи о том, что серия будет небольшой, заказ в рамках ГПВ может быть минимальным, но Минобороны приняло решение, и сегодня это событие состоялось», - заявил он.

Глава Минпромторга подчеркнул, что это дает загрузку не только Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу, но и всем предприятиям, входящим в кооперацию.