На форуме «Армия-2019» подписали госконтракты на сумму более триллиона рублей

В рамках форума «Армия-2019» было подписано 46 государственных контрактов. Их общая сумма составляет более триллиона рублей. Об этом стало известно на торжественной церемонии в присутствии российского президента Владимира Путина.

«В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей», - было объявлено в ходе форума.

Кроме того, на церемонии также состоялся обмен восемью государственными контактами, которые подписал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко с несколькими предприятиями.

Форум «Армия-2019» стартовал 25 июня в парке «Патриот». С 28 по 30 июня выставка будет доступна для всех желающих.