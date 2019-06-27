Россия готовит к экспорту боевой модуль с 57-мм пушкой

Боевой модуль с 57-мм пушкой готовится к проведению испытаний за рубежом, после которых может быть принято решение о поставках. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» (группа УВЗ) госкорпорации «Ростех» Георгий Закаменных.

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами и достаточно далеко продвинулись. В данный момент мы находимся на этапе демонстрационных испытаний в России. На следующем этапе планируется проведение испытаний в стране заказчика, по результатам которых будет приниматься решение о поставках», - сказал Закаменных.

Модуль имеет высокоточные приводы, спаренный 7,62-мм пулемет на 1000 патронов, систему заряжания и хранения боеприпасов, а также бронеколпак, на поверхности которого имеется прицел командира и наводчика.