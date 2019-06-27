Универсальную 57-мм пушку представили на форуме «Армия-2019»

Модуль имеет высокоточные приводы, спаренный 7,62-мм пулемет на 1000 патронов, систему заряжания и хранения боеприпасов, а также бронеколпак, на поверхности которого имеется прицел командира и наводчика. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» (группа УВЗ) госкорпорации «Ростех» Георгий Закаменных.

«Сравнение орудий разных калибров путем деления калибров орудий и возведением в куб. То есть эффективность боеприпаса калибра 57-мм пушки в шесть-восемь раз выше, чем с калибром 30-мм. Данное орудие имеет более высокую дальность стрельбы, более высокую бронепробиваемость, возросшее могущество осколочно-фугасного снаряда, возможность реализации управляемых боеприпасов», - сказал Закаменных.

Закаменных отметил, что модуль сможет работать как по наземным, так и по морским целям, а также уничтожать летательные аппараты.

«Воздушные цели планируется поражать практически всеми типами боеприпасов из комплекта этого модуля. В первую очередь это многофункциональные снаряды с дистанционным подрывом, а также с помощью бронебойно-подкалиберного снаряда, который может быть эффективен в том числе и при ведении огня по таким достаточно защищенным целям, как вертолет», - сказал Закаменных.

По его словам, в данный момент модуль устанавливается на Т-15, но может быть установлен в том числе и на перспективные платформы, к примеру, на колесном танке, который создается военно-промышленной компанией.

Отметим, что, судя по представленному на выставке модулю, на него также может быть установлена противотанковая управляемая ракета «Атака».

В феврале кадры испытаний орудия опубликовала пресс-служба корпорации Уралвагонзавод.