Путин: «Кинжал», «Пересвет» и «Сармат» в ближайшие годы поступят в войска

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», лазерные системы «Пересвет», подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и другая современная техника в ближайшие годы будет поступать в войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

Как заявил российский лидер, от офицерского корпуса в большой степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности государства, по качественному развитию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

«В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением», - сказал Путин.

По его словам, «Кинжал», «Пересвет», «Сармат», «Посейдон», «Буревестник» и другая современная техника в ближайшие годы будут поступать в войска. Путин отметил, что в этом оружии воплотились талант, смелость, дерзость и неустанный труд сотен тысяч рабочих, конструкторов и инженеров. Президент заявил, что теперь государству нужны те, кто этим оружием сможет управлять. Путин отметил, что «оно должно быть в надежных умелых руках».