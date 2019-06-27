В июле впервые применят в действии комплекс РЭБ «Палантин»

Первый в российских Вооруженных силах комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин», который поступил в ЗВО в апреле, впервые применят в действии во время учений в июле. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

«Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" впервые будет практически применен в конце июля этого года в ходе выполнения задач ротного тактического учения», - сказано в сообщении.

Комплекс «Палантин» предназначен для подавления радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Аппаратура имеет возможность ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его транкинговой и сотовой связи.

Также разработчики наделили «Палантин» системообразующей функцией, то есть он может объединять разные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть.