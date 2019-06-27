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Глава «Севмаша» обозначил сроки строительства серии «Бореев» и «Ясеней»

Александра Арсентьева
12:11 27.06.2019
К настоящему времени на «Севмаше» построены и сданы ВМФ России три стратегические подводные лодки базового проекта 955 класса «Борей».
Глава «Севмаша» обозначил сроки строительства серии «Бореев» и «Ясеней»
© Фото: Минобороны России

В 2023 году будет закончено строительство серии атомных подводных стратегических ракетоносцев «Борей»/«Борей-А», в 2024 году завершится строительство серии атомных многоцелевых подлодок «Ясень»/ «Ясень-М». Об этом на форуме «Армия-2019» рассказал глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«В соответствии с контрактами, строительство "Бореев" завершим в 2023 году, "Ясеней" - в 2024 году», - заявил он ТАСС.

К настоящему времени на «Севмаше» построены и сданы ВМФ России три стратегические подводные лодки базового проекта 955 класса «Борей». Головной корабль «Юрий Долгорукий», который вошел в состав Северного флота, а также два серийных - «Владимир Мономах» и «Александр Невский» - в состав ТОФ.

На «Севмаше» построена и передана флоту атомная подлодка базового проекта 885 «Ясень» - «Северодвинск», которая вошла в состав Северного флота. Сейчас находится на испытаниях головная лодка усовершенствованного проекта 885М «Ясень-М» «Казань». Еще пять субмарин проекта 885М находятся в разных стадиях строительства.

В настоящее время головная подводная лодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» проходит второй этап заводских ходовых испытаний. Она будет передана ВМФ в конце 2019 года.

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