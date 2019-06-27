Названы сроки передачи ВМФ РФ атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» (проект 1144 «Орлан») передадут ВМФ России на рубеже 2022-2023 годов. Об этом рассказал глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

В настоящее время однотипный корабль «Петр Великий» является флагманом Военно-морского флота России.

«Мы обязаны в 2021 году освободить нынешнее его место швартовки, сухой док, потому что в противном случае его задержка повлияет на производственную программу "Севмаша"», - сказал РИА Новости Рахманов.

«Мы будем готовить его к спуску на воду и достраивать уже на воде. На это потребуется еще год-полтора», - отметил он.