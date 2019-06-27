Названы сроки передачи ВМФ РФ атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» (проект 1144 «Орлан») передадут ВМФ России на рубеже 2022-2023 годов. Об этом рассказал глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.
В настоящее время однотипный корабль «Петр Великий» является флагманом Военно-морского флота России.
«Мы обязаны в 2021 году освободить нынешнее его место швартовки, сухой док, потому что в противном случае его задержка повлияет на производственную программу "Севмаша"», - сказал РИА Новости Рахманов.
«Мы будем готовить его к спуску на воду и достраивать уже на воде. На это потребуется еще год-полтора», - отметил он.
По словам Рахманова, флоту ОСК передаст корабль после окончания ремонта и модернизации «в 2022-2023 годах».
С 25 по 30 июня в подмосковном «Патриоте» проходит форум «Армия-2019». Также мероприятия состоятся и в других регионах России. Планируется, что всего в форуме будут участвовать более 1,5 тысяч организаций и предприятий.