Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут ВМФ в конце 2019 года

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир» передадут ВМФ России в конце этого года. Об этом рассказал на форуме «Армия-2019» глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Однозначно передадим "Князя Владимира" флоту в декабре, как это предусмотрено контрактом», - заявил он ТАСС.

«Князь Владимир» - головная подводная лодка усовершенствованного проекта 995А. Она была заложена на «Севмаше» в 2012 году. Субмарину спустили на воду в конце 2017 года. Основное вооружение подводной лодки - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава».

На «Севмаше» к настоящему времени построены и сданы флоту три стратегические подводные лодки проекта 955 класса «Борей». Корабль «Юрий Долгорукий» вошел в состав Северного флота, «Владимир Мономах» и «Александр Невский» - в состав Тихоокеанского.