Док под авианосец «Адмирал Кузнецов» модернизируют за год

Модернизация верфей 35-го судостроительного завода для докования авианосца «Адмирал Кузнецов» будет длиться год, но это не повлияет на сдачу корабля в 2021 году. Об этом рассказал глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Сроки сдачи авианосца рисковали сдвинуться из-за произошедшей аварии: в октябре прошлого года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области ушел под воду плавучий док ПД-50, при этом задев палубу единственного авианосца ВМФ России.

«С 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока. Это займет год, для того, чтобы обеспечить докование "Кузнецова". Мы должны успеть дать флоту корабль в 2021 году», - заявил РИА Новости Рахманов на форуме «Армия-2019».

Он также сообщил, что докование корабля и модернизация верфей будут проводится одновременно. По его словам, если на корабле будут выявлены дефекты узлов, то в одно время будет вестись и ремонт, и устранение дефектов.

Госконтракт с Центром судоремонта «Звездочка» на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца Минобороны России заключило в апреле 2018 года. Ранее корабелы заверяли, что работа будет выполнена в срок, несмотря на происшествие с плавучим доком.

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» ввели в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После того, как его обновят авианосец сможет прослужить флоту еще 20 лет.