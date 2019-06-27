Названы сроки завершения испытаний модернизированного ЗРПК «Панцирь-С1М»

Испытания модернизированного ЗРПК «Панцирь-С1М» завершатся в июле 2019 года. Об этом рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений Ростеха Сергей Абрамов.

Как он заявил, у обновленного ЗРПК «существенно более высокие» тактико-технические характеристики, которые позволяют классифицировать данный комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.

«Наши специалисты в настоящее время выполняют большой объем испытательных мероприятий. Последняя фаза испытаний планируется к завершению в июле этого года», - сказал он на форуме «Армия-2019».

ЗРПК типа «Панцирь» морского и наземного базирования предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке в разное время суток. Комплекс также может защищать объект от надводных и наземных угроз.

С 25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот» проходит форум «Армия-2019». Мероприятия также состоятся и в других российских регионах. Планируется, что в РФ в форуме примут участие более 1,5 тысяч предприятий и организаций.