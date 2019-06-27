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Новейший транспортник Ил-112 и «народный» самолет Ил-114: глава «Ил» о последних разработках

Алексей Самолетов
00:14 27.06.2019
Юрий Грудинин рассказал о перспективных моделях самолетов, которые разрабатываются на предприятии, поделился подробностями о развитии программа Ил-114, а также объяснил конструктивные особенности Ил-112.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях генеральный директор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин.

- Спасибо, что наши время зайти к нам. Ну и сразу давайте начнем с последней новости, только что здесь на выставке была презентована мобильная установка для ремонта авиационной техники.

- Да, но она не просто мобильная установка это аэромобильный комплекс,  для выполнения войскового ремонта и обслуживания авиационной техники, включая ремонт блоков, оборудования, диагностики самолета.

- Который сделан на «Ил»?       

- Да, на «Ил» совместно со всеми предприятиями участвующими там, и сборка производится на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

- Фактически Вы использовали все возможности Ил-76, который может садиться и на бетон, и на грунт, доставлять 50 тонн груза? Вот нужно: привезем, посадим, отремонтируем?

- Да, более того аэромобильный комплекс унифицирован по всем типам военных судов .

- А теперь давайте, пожалуй, вернемся к самому главному разговору. Здесь активно - и на форуме, и вообще в мире - обсуждаются перспективные модели, которые будут развиваться в авиационной отрасли. Мы говорим сейчас о перспективном транспортном самолете. Как движется эта разработка? Какова ее судьба?

- Вот вы правильно подметили, что действительно разработка  перспективно-авиационного комплекса в области транспортной авиации - это такой очень интересный инновационный проект. Потому что мы сейчас видим, что основная масса грузовых перевозок, если это контейнерного типа - производится на конвертируемых гражданских воздушных судах, крупногабаритный груз - это самолет Ан-124. И создать унифицированный комплекс, который бы подходил, как для перевозки и поставки в ВКС РФ, а также и для грузовых, пассажирских компаний, которые могут на данный момент использовать максимально возможные условия, с точки зрения увеличения грузоподъемности самолета.

- На какой стадии сейчас эти разработки? Это опытно-конструкторские работы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы?

- Это НИОКР. Это действительно скорее всего научно-исследовательские работы, где исследуются все возможные, идет консультация и с нашими ведущими грузовыми перевозчиками, это идет консультация с Министерством обороны. Действительно, необходимо найти такой симбиоз, который даст возможность позиционировать самолет во всех сегментах.

 - Это если говорить о технике будущего. О технике сегодняшнего дня: здесь  рядом, буквально в нескольких километрах на аэродроме Кубинка представлена вся авиационная линейка, которая сегодня производится на наших предприятиях, все новые разработки. Серди них есть и модифицированный ИЛ-76, с двигателями ПС-90А и новый «летающий радар», как его называют, самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Что изменилось в этих машинах вот для нашего общего понимания, с точки зрения военных они понимают, что у них изменилось. Для того, чтобы нам это было доступно: новая техника, новая связь, новое позиционирование машин?

- Во-первых, тут действительно на самолете применены совершенно новые, современные комплексы, которые позволят реализовывать требования, в том числе, по навигации - это 2025-2030 года требования. Это действительно те самолеты, которые на данный момент поступают на вооружение в ВКС, глубоко модернизированные, новые самолеты.  Я, конечно, скажу не весь модельный ряд новых самолетов представлен. Я думаю, что в ближайшее время мы поднимем в воздух ИЛ-112, который в сегменте легкого транспортного самолета пойдет на замену самолета АН-26. Ну, и уже действительно представлен на выставке «Армия-2019» самолет Ил-76МД-90А. Да, действительно представлен еще не новый комплекс, а представлен модернизированный комплекс А-50У, но тем не менее мы действительно показываем на «Армии» максимальную линейку самолетов, которые сейчас выпускаются на наших предприятиях, в том числе, как Вы правильно подметили, самолет Ил-76МД-90А, так называемый МДМ, модернизированный самолет.

- Много разговоров, что хорошо развивается программа Ил-114. Самолета, который необходим нашей стране, и который способен заполнить огромную потерянную  казалось бы нишу местных воздушных линий, малых воздушных линий. Как развивается проект и в какой он стадии?

- Мы на текущий момент до конца года собираем первую машину опытную, поднимаем ее в воздух, и сейчас производится подготовка к серийному производству  самолетов в Луховицах Ил-114-300. Максимально задействуем к операции все предприятия Объединенной судостроительной корпорации.

- Если говорить о «114» машине, то, конечно, нужно в первую очередь, на мой взгляд, говорить об импортозамещении. Насколько все удалось? Все свое?

- Да, все свое! На самолете Ил-114-300 все российского производства.

- Ну, и самое главное - двигатель. Очень много шло разговоров о винтомоторной  группе, которая будет поставлена на эту машину. Она должна иметь очень хорошие тяговые характеристики, потому что зачатую это короткие взлетно-посадочные полосы, а именно винт дает возможность хорошего разгона и быстрой остановки. Вот как вырулен этот вопрос, условно говоря?

- Тут мы скорее всего получим синергетический эффект от того, что у нас  практически двигатель унифицированный самолета Ил-112 и самолета ИЛ-114. При этом хочу сказать, что действительно тяговооруженность двигателя увеличена, что позволит нам все реализовать. Мы эксплуатировали самолет с двигателем ТВ7-117С, сейчас ТВ7-117СТ двигатель, он действительно имеет повышенную тяговые характеристики, действительно новый винт, новые материалы. Это даст нам возможность показать самолет во всей красе.

- Вернемся к конструктивным особенностям машины, которую так ждут в войсках, которая уже совершила свои первые полеты, вышла на испытания, это конечно же Ил-112. Вы применили в конструкции этой машины новейшую схему, когда у вас фактически два несущих силовых элемента, которые увязывают весь самолет, за них крепится и группа шасси, на этих же элементах и цельное крыло, не два полукрыла, а крыло. Насколько это эффективно оказалось уже на практике?

- На данный момент самолет в первом полете подтвердился из заданной летно-технической характеристики. Хотелось бы отметить, действительно, инновационная схема. Мы сейчас в рамках совместной работы с ЦАГИ проводим ресурсные испытания данной схемы. Я думаю, что все вопросы, которые будут возникать на этапе ресурсных испытаний, они будут реализованы, и повысим качество самолетов.

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