«Рособоронэкспорт»: иностранные заказчики хотят приобрести российские «Тор» и «Викинг»
Иностранные заказчики заинтересованы в поставках российских комплексов ПВО «Тор-М2Э» и «Викинг» («Бук-М3Э»), заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
«Заявки на комплексы поступали и находятся в стадии рассмотрения. Но до заключения контрактов на поставку говорить о конкретных странах и сроках преждевременно, это предмет ведущихся переговоров», - цитирует Михеева ТАСС.
По его словам, комплексы вызвали интерес у ряда потенциальных заказчиков.
«Тор-М2Э» - всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности. «Бук-М3Э» - комплекс ПВО средней дальности, предназначенный для прикрытия войск от атак с воздуха. Оба комплекса разработаны в концерне «Алмаз-Антей».
«Рособоронэкспорт» - единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством.