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Дрон-наноразведчик представили на «Армии-2019»

Татьяна Полуказакова
08:42 26.06.2019
БПЛА могу переносить мини-грузы и летать на расстояние до 2 тысяч метров.
Дрон-наноразведчик представили на «Армии-2019»
© Фото: era-tehnopolis.ru

На стенде технополиса «Эра» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» показали беспилотник-наноразведчик размером с ладонь. Это совместная разработка с компанией «Децима».

На выставке представили две версии дрона: один может снимать в режиме реального времени, а второй - узнать расстояние и построить карту помещения. Беспилотники способны переносить грузы массой до 15 г и летать на расстояние до 2 тысяч метров.

Беспилотниками может управлять оператор, а также они могут работать самостоятельно, выполняя сложную модель планирования. Дальнейшие планы разработчиков - применить роевый интеллект.

Сегодня стартовал второй день «Армии-2019». Форум продлится до 30 июня. С 28 числа экспозицию в подмосковном парке «Патриот» смогут увидеть все желающие.

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