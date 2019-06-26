Россия планирует завершить поставку С-400 в Турцию в 2019 году

Поставку зенитных ракетных систем С-400 в Турцию и обучение турецких специалистов должны завершить до конца 2019 года, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

«Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турецкую Республику исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками», - отметила она.

По ее словам, отгрузка техники может начаться уже в июле, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров также подтвердил информацию о том, что Турция твердо придерживается позиции по закупке систем ПВО С-400 «Триумф». Первые поставки, по его данным, начнутся в ближайшее время в соответствии с планом.

С-400 «Триумф» - отечественная зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), способный уничтожать аэродинамические и баллистические цели.