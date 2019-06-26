Технологии обеспечения войск мобильной инфраструктурой представила «Проект-техника» на «Армии-2019»

Комплексы управления и ремонтно-эвакуационную технику представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» корпорацией «Проект-техника».

Визитная карточка компании - специализированные комплексы управления, для развертывания которых в полевых условиях требуются считанные минуты. Это может быть как мобильный командный пункт, так и медицинский или штабной комплекс со всей необходимой инфраструктурой.

Умная начинка этих комплексов позволяет принимать и передавать всю информацию в режиме онлайн. Продукция компании востребована более, чем в двадцати странах мира.

«Сегодня на стенде корпорации мы представляем элемент пункта управления, а также ситуационный центр ВКС, которые базируются на наших новых программно-аппаратных средствах и той информационной технологии, которая уже прошла апробацию как за рубежом, так и проходит у нас в Вооруженных силах. Отличительная особенность данной системы то, что она может работать как в полевых условиях - автономно с обработкой и передачей всей информации, так и интегрироваться в Национальный центр управления обороной, где консолидируется вся информация по Вооруженным силам. Данный модуль всепогодный, а время его развертывания - 40 минут до полной готовности. Может работать как с колес, так и с грунта», - рассказал председатель правления корпорации «Проект-техника» Игорь Бекбулатов.

Также корпорация «Проект-техника» разрабатывает и производит полный цикл специализированных автомобилей для Вооруженных сил. В этом году ее ремонтно-эвакуационная машина вошла в десятку топ-изделий форума «Армия». Она может одновременно проводить работы по обслуживанию, ремонту и эвакуации техники в полевых условиях. Работает в том числе и с теми образцами, которые раньше никогда не эвакуировались в войсках - например, ракетные комплексы С-400. Аналогов в мире у этой машины нет.