Вертолет Ми-38Т впервые представили на форуме «Армия-2019»

Опытный образец среднего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т впервые представили на форуме «Армия-2019». Винтокрылая машина выставлена на экспозиции холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) на аэродроме Кубинка, сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в холдинге, первый серийный образец Ми-38Т в настоящее время завершает комплекс летных испытаний. После чего вертолет примет участие в программе совместных летных испытаний в Министерстве обороны России, по итогам которых будет решаться о его принятии на вооружение.

«Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач», - отметили в «Вертолетах России».

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.