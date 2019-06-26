Бондарев: в будущем один летчик сможет управлять целым полком самолетов

Самолеты шестого поколения будут управляться с земли. Об этом «Звезде» рассказал глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Когда я в 2012 году стал главкомом ВКС, я сказал, что самолет пятого поколения станет последним в истории авиации пилотируемым истребителем, а самолет шестого будет беспилотным. Причем речь идет как об истребительной, так и ударной, стратегической авиации», - отметил Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что России нельзя отставать в сфере беспилотной авиации.

«Может быть, разработка истребителя шестого поколения начнется с пилотом, но потом летчики будут управлять самолетами с земли, причем, может быть, не одним самолетом, а целой эскадрильей или полком», - сказал Бондарев.

Ранее глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко в интервью «Звезде» сообщил, что, по его мнению, истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом.