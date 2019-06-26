Президент АСВГОЗ заявил о важности своевременного решения проблем при выполнении гособоронзаказа

В Парке «Патриот» работает выездная студия «Звезды». Сегодня там обсудили вопросы, связанные с выполнением гособоронзаказа. В гостях у нашего ведущего Алексея Самолетова побывал президент Ассоциации содействия выполнения гособоронзаказа Александр Комиссаров (полное интервью с Александром Комиссаровым можно посмотреть на официальной странице «Звезды» в YouTube).

Он отметил, что некоторые предприятия ВПК не понимают важности и не уделяют должного внимания доставке грузов. А ведь во время транспортировки продукции от производителя до заказчика существует много опасностей и сложностей. И ассоциация как раз помогает минимизировать риски.

Речь идет не только о доставке, но в целом обо всех этапах выполнения гособоронзаказа. Там занимаются решением самых различных задач, отлаживают взаимодействие с предприятиями ОПК и стараются всячески способствовать достижению главной цели - выполнение всех заказов в срок.

«Ассоциация создана для того, чтобы решать проблемы, трудности и навести порядок на рынке гособоронзаказа. При выполнении гособоронзаказа возникают проблемы, трудности, которые необходимо решать сегодня, а не завтра, иначе жди беды. Почему это происходит? Из-за демпинга. Главный критерий у предприятий ВПК - минимальная цена», - заявил президент АСВГОЗ Александр Комиссаров.

Комиссаров также отметил, что опыт, полученный в ходе решения проблем, будет использоваться для того, чтобы создавать инициативы и вносить изменения в нормативную базу российского законодательства. Все это в целом позволит создать систему, которая значительно повысит качество исполнения гособоронзаказа.