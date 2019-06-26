Имитация прыжка с парашютом и тренажер огневой подготовки: новинки на форуме «Армия-2019»

Пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» - это настоящий парад военно-технических инноваций. С российскими новинками ознакомился корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Так, одной из новейших российских разработок является тренажер, который имитирует прыжок парашютиста с самолета. Эта новинка на данный момент не имеет аналогов во всем мире. Создатели учли все технические и погодные факторы, с которыми может столкнуться парашютист в небе.

«Данный тренажер представляет уникальное учебное средство, в котором отрабатываются все зрительные и моторные навыки, заключающиеся в управляемом снижении парашютиста под куполом. Таким образом, повышается эффективность обучения», - отметил представитель Рязанского училища ВДВ Владислав Абанин.

На соседней площадке форума также представлен тренажер тактической огневой подготовки. Он предназначен для отработки навыков и действий стрелка в условиях городского боя. Разработка существенно упрощает работу преподавателя при обучении личного состава и позволяет соблюсти все требования безопасности в отличие от реальных условий ведения огня.

Форум «Армия-2019» продлится до 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.