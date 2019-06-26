«Рособоронэкспорт»: поступили первые иностранные запросы на покупку ракет «Калибр»

Россия получила первые заявки от иностранных партнеров на закупку крылатых ракет «Калибр». Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Калибры - запросы есть, но мы придерживаемся наших международных договоренностей о нераспространении, поэтому в большей степени проявляются интерес к комплексам Club», - приводит слова Михеева РИА Новости.

Международный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот». Мероприятия также состоятся и в других российских регионах.

Планируется, что в форуме будут участвовать более 1,5 тысяч предприятий и организаций, они представят свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.