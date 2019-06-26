Новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» прошла госиспытания

Новейшая неуправляемая авиационная ракета «Бронебойщик» прошла госиспытания, в ближайшее время будет принято решение о проведении ее опытно-войсковой эксплуатации. Об этом заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимир Лепин.

«Все госиспытания завершены в полном объеме», - сказал он.

Лепин отметил, что концерн за счет собственных средств подготовил партию для опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения этих боеприпасов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в ходе испытаний потребовалось проведение корректировки техзадания. В настоящее время госзаказчиком рассматриваются эти вопросы и в скором времени должно приняться решение о корректировке требований, а позднее о проведении опытно-войсковой эксплуатации.

Авиационная ракета «Бронебойщик» предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, надводных кораблей, легкобронированной и небронированной техники, в любых метеорологических условиях и в любое время суток. Дальность стрельбы ракеты составляет до 6 тысяч метров.