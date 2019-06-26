Российские корабли проекта 22100 полностью избавлены от иностранных комплектующих

Сторожевые корабли проекта 22100, шифр «Океан», выпускаются полностью из отечественных комплектующих. Об этом в интервью «Звезде» сообщил генеральный директор АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» Александр Карпов.

«На проекте 22100, который мы сдаем в Кронштадте, стопроцентное импортозамещение, в том числе и главной энергетической установки», - сказал он.

Карпов подчеркнул, что при ходе на электросиле «Зеленодольскому заводу» удалось достичь скорости на один узел больше, чем раньше.

Сторожевые корабли проекта 22100, шифр «Океан», - серия пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга ледового класса (ПСКР).

Полную версию интервью с генеральным директором АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» Александром Карповым смотрите на канале «Звезды» в YouTube.