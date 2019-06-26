Замкомандующего ВКС: модернизационного потенциала Су-57 хватит на сорок лет

Истребитель пятого поколения Су-57 имеет большой модернизационный потенциал, он станет платформой для самолетов будущего, заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Юдин.

«У нас есть уникальный самолет Су-27, который от самолета Т-10 дорос до самолета Су-35С, которому нет равных в мире. Также и Т-50. Он делает "первые шаги", но эта платформа на будущие 40 лет», - сказал Юдин.

Т-10 – первый прототип истребителя Су-27. Т-10-1 был построен с двигателями АЛ-21Ф-З и поднялся в воздух 20 мая 1977 года (пилот — заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Ильюшин).

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