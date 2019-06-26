Новейший бронеавтомобиль на базе «Урала»: видео

Новейший бронеавтомобиль на базе «Урала» впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2019», который проходит в подмосковном парке «Патриот». «Звезда» публикует кадры новинки юбилейного пятого Международного военно-технического форума.

Корреспондент нашего телеканала ознакомился с особенностями машины. Несмотря на отсутствие названия у этого огромного бронеавтомобиля, известно, что у него предусмотрено 12 сидений, а за счет больших баков он может проехать тысячу километров.

Так как машина сделана на базе автомобиля «Урал», она дешевая и в изготовлении, и в эксплуатации.

Таких новинок на форуме - больше двух десятков. С ними можно ознакомиться с 28 по 30 июня, когда экспозиция «Армии-2019» будет доступна для всех желающих.