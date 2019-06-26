На «Армии-2019» показали проект атомного авианосца, несущего до 100 летательных аппаратов

Крыловский государственный научный центр на форуме «Армия-2019» представил концепт-проект среднего авианосца с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой с водоизмещением 76 тысяч тонн, который способен нести до 100 летательных аппаратов. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности генерального директора центра Павел Филиппов.

«Средняя модификация проекта "Шторм-КМ" - это авианосец на 76 тысяч тонн с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой», - заявил он.

По словам Филиппова, корпус корабля представляет собой полукатамаран. По боевой эффективности он приближается к авианосцу типа «Нимиц».

Исполняющий обязанности гендиректора центра также рассказал, что трамплин и электромеханическая катапульта, которая предлагается для установки на авианосце, снижает перегрузку на палубных летчиков при взлете до «вполне комфортной».

Филиппов сообщил, что нововведения, предлагаемые специалистами центра, включают уникальную форму корпуса, улучшенную систему управления двигательной установкой, а также совместное применение трамплина и электромеханической катапульты позволяет максимальным образом приблизить эксплуатацию палубных летательных аппаратов к эксплуатации вертолетов и самолетов.

Как заявил Филиппов, в ближайшие три года практические работы по созданию в России нового авианосца не начнутся из-за того, что отсутствует финансирование.