Истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом
Принятие большинства решений будет отдано самому самолету, заявил в интервью «Звезде» генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
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Истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом, заявил глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко в интервью телеканалу «Звезда».
«Пожалуй, главная особенность истребителя шестого поколения - это искусственный интеллект. То есть принятие решений будет передано самому самолету. Все остальное - дальность и другие характеристики - это второстепенно», - сказал он.
Напомним, ранее президент России поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта до конца текущего года.