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РСК «МиГ» обсуждает с Индией дополнительные поставки МиГ-29UPG

Александр Пешков
11:58 26.06.2019
Об этом в интервью «Звезде» сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко. МиГ-29UPG (9-20) - специальная модернизация МиГ-29 для ВВС Индии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: migavia.ru

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» проводит переговоры с Индией о дополнительных поставках в эту страну истребителей МиГ-29UPG. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

«Мы всегда работаем с нашими индийскими партнерами по дополнительным поставкам истребителей МиГ-29UPG. Это тот большой контракт, который мы выполняем с 2008 года, модернизируя эти истребители на территории Индии в рамках программы Make in India. Естественно, заказчик заинтересован в поставках и новых самолетах. Под эгидой "Рособоронэкспорта" мы проводим переговоры, надеюсь, они выльются в подписание контракта», - сказал он.

МиГ-29UPG (9-20) - модернизация МиГ-29 для ВВС Индии.

Данный самолет включает в себя монтаж дополнительного конформного надфюзеляжного топливного бака и оборудования для дозаправки в воздухе, установку двигателей РД-33 серии 3М, инерциальной навигационной системы французской фирмы Thales, РЛС управления оружием «Жук-М2Э», оптическую систему ОЛС-УЭМ, нашлемной системы целеуказания, обновление радио-навигационных систем, а также новую «стеклянную кабину» с многофункциональными ЖК-дисплеями.

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