РСК «МиГ» обсуждает с Индией дополнительные поставки МиГ-29UPG

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» проводит переговоры с Индией о дополнительных поставках в эту страну истребителей МиГ-29UPG. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

«Мы всегда работаем с нашими индийскими партнерами по дополнительным поставкам истребителей МиГ-29UPG. Это тот большой контракт, который мы выполняем с 2008 года, модернизируя эти истребители на территории Индии в рамках программы Make in India. Естественно, заказчик заинтересован в поставках и новых самолетах. Под эгидой "Рособоронэкспорта" мы проводим переговоры, надеюсь, они выльются в подписание контракта», - сказал он.

МиГ-29UPG (9-20) - модернизация МиГ-29 для ВВС Индии.

Данный самолет включает в себя монтаж дополнительного конформного надфюзеляжного топливного бака и оборудования для дозаправки в воздухе, установку двигателей РД-33 серии 3М, инерциальной навигационной системы французской фирмы Thales, РЛС управления оружием «Жук-М2Э», оптическую систему ОЛС-УЭМ, нашлемной системы целеуказания, обновление радио-навигационных систем, а также новую «стеклянную кабину» с многофункциональными ЖК-дисплеями.