Ростех представил на «Армии-2019» новую боевую разведывательную машину

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые представил общественности специальную боевую разведывательную машину (СБРМ) на форуме «Армия-2019», сообщает пресс-служба Ростеха.

Разведывательная машина уже успешна прошла государственные испытания и получила разрешительную документацию для экспорта.

Она была разработана на базе бронеавтомобиля «Тигр». СБРМ обеспечивает обнаружение неподвижных или движущихся целей на расстоянии до 10 км.

В комплектацию автомобиля входит беспилотник, которые получает информацию и о более отдаленных участках.

«СБРМ создает цифровую карту местности, в режиме реального времени отслеживает потенциальные цели и поражает их», - пояснил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Система управления вооружением позволяет автоматически наводить оружие на выделенную на электронной карте цель и вести обстрел на расстоянии до 1,5 км. Кроме того у СБРМ за счет применения новейших технологий уменьшенный объем оборудования и сниженное энергопотребление.

Машина предназначается для использования как передовыми подразделениями (в зонах ведения боевых действий), так и в тылу, где ее можно использовать для охраны местности и различных объектов.