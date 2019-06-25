Мантуров: С-500 «Прометей» готова к серийному производству

Основные характеристики новейшей системы ПВО С-500 «Прометей» подтверждены в ходе испытаний. Она готова к серийному производству. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, разработка системы вышла на финальную стадию. На данный момент идет отработка системы в комплексе.

«В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству», - заявил министр «Интерфаксу».

По словам Мантурова, работу проходят согласно плану, а первые образцы С-500 «Прометей» поступят на вооружение в срок.

ЗРС С-500 - разработка концерна ВКО «Алмаз-Антей». Это новое поколение таких систем. В С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Задачи новейшей системы - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке, а также уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет со скоростью 5 Мах и выше, самолетов, беспилотников, низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.