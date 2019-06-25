Госиспытания новейшего БТР К-16 «Бумеранг» стартуют в июле 2019 года

Государственные испытания новейшего бронетранспортера К-16 на перспективной платформе «Бумеранг» начнутся уже в июле. Об этом на форуме «Армия-2019» сообщили в пресс-службе разработчика машины - Военно-промышленной компании.

«Сейчас мы завершили предварительные испытания платформы "Бумеранг", получили так называемую литеру О. Это позволит сэкономить время на проработку новых образцов вооружения и военной техники на базе платформы "Бумеранг", пока идут ее государственные испытания. Они начнутся уже в следующем месяце», - цитирует разработчика ТАСС.

Сегодня стартует первый день Международного военно-технического форума «Армия-2019». Мероприятия пройдут до 30 июня. В этом году форум юбилейный - он проходит уже в пятый раз. Первые три дня его посетят специалисты и официальные делегации, а с 28 июня - все желающие.