Новейший корвет «Громкий» продемонстрируют во Владивостоке на «Армии-2019»

На выставке в рамках V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке представят семь боевых надводных кораблей и судов вспомогательного флота, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Церемония открытия юбилейного форума во Владивостоке пройдет 28 июня. Сама выставка будет доступна для жителей и гостей города на 33-м причале до 30 июня.

«Впервые жителям и гостям города покажут новый корвет "Громкий", который вошел в состав флота в декабре 2018 года», - отметили в пресс-службе.

Во Владивостоке покажут также ракетный катер Р-11, большой гидрографический катер БГК-2151, малое гидрографическое судно «Виктор Фалеев», противодиверсионный катер П-377, десантный катер «Иван Карцов» и базовый тральщик БТ-215.

Более 20 единиц техники и порядка 100 образцов различных комплексов, систем и оборудования будут доступны для осмотра. Посетители форума «Армия-2019» смогут увидеть пусковые установки подвижных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», танк Т-72Б3, боевые машины пехоты, ЗРК «Оса», РСЗО, армейский снегоход, унифицированный наземный модуль помех «Красуха-С4», комплексы разведки, общевойсковые комплекты разминирования, станции связи, современное стрелкового оружия.

Напомним, корвет «Громкий» длиной почти 105 метров и шириной 13 метров является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Малые сторожевые корабли проекта 20380 - многоцелевые боевые надводные корабли 3 ранга ближней морской зоны (корветы), разработанные для ВМФ России. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный».