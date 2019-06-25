В России приступают к проектированию перспективного военного транспортника

Авиакомплекс имени Ильюшина начинает эскизное проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава компании Юрий Грудинин.

Он отметил, что заказчиком проекта является Министерство обороны Российской Федерации. В настоящее ведется конструкторская работа.

«Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик - министерство обороны РФ», - отметил он.

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов заявлял, что компания разрабатывает тяжелый транспортный самолет Ил-106 для замены Ан-124 «Руслан». По его словам, новая машина должна появится в 2025-2026 году.

Работа над проектом тяжелого военно-транспортного самолета Ил-106 началась еще в Советском Союзе. Производство первого прототипа было запланировано на 1995 год, начало летных испытаний - на 1997, но из-за сложной экономической ситуации в стране планы так и не были реализованы.