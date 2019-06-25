Шойгу ознакомился с экспонатами на форуме «Армия-2019»

Сегодня в Подмосковье начал работу V Международный военно-технический форум «Армия-2019». Его открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он же и стал одним из первых гостей выставки. Шойгу внимательно осмотрел каждый стенд и уделил внимание всем экспонатам.

Министру показали усовершенствованные Ка-52, Ми-8 и Ми-26. Шойгу даже поднялся в кабину самого грузоподъемного транспортного вертолета.

Много внимания глава российского оборонного ведомства уделил Индии. Не обделил и экспонаты от Азербайджана – стрелковое оружие местного производства.

«Хочу отметить, что, вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс в России, предприятия оборонно-промышленного комплекса не только устояли, но и наращивают положительную динамику», - заявил министр обороны РФ.

На выставках зрители смогут ознакомиться с экспонатами на любой вкус. Здесь и спортивный городок, и пункты полевой добычи и очистки воды, авиационная техника и комплексы С-400, стенд, посвященный строительству Главного храма ВС РФ, а также многое другое.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.