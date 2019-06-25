«Калашников» представил новый антидрон на форуме «Армия-2019»
В стандартную комплектацию входят три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС.
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Компания ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников», на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представила новую версию оружия против дронов.
«Антидрон REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг», - сообщили в концерне.
В стандартную комплектацию входят три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС.
На блоке подавления спутниковых навигационных систем размещен индикатор заряда батареи, а сам блок интегрирован в корпус.
Новинка прошла лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации - антидрон признали безопасным и соответствующим нормам СанПиН.