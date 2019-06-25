В ПАО «Ил» создадут унифицированный комплекс для военных и пассажирских компаний

В ПАО «Ил» приступили к работе над созданием перспективного унифицированного комплекса в области транспортной авиации, который будет подходить как для перевозки и поставки военных, так и для грузовых пассажирских компаний. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал генеральный директор предприятия Юрий Грудинин.

Он отметил, что в настоящий момент проект находится в стадии разработки. Ведутся консультации с ведущими грузовыми перевозчиками и министерством обороны.

«Необходимо найти симбиоз, который даст возможность, действительно, позиционировать самолет во всех сегментах», - резюмировал Грудинин.

Полную версию интервью с генеральным директором ПАО «ИЛ» смотрите на канале «Звезды» в YouTube.