«Армия-2019»: российские военные новинки и достижения представили на форуме

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» кажется, что будущее, о котором еще вчера только мечтали, уже наступило. До чего дошла военная техника - на этот вопрос есть сотни ответов, и все они представлены на стендах.

Так, технологии вплотную подступились к подготовке саперов, да так, что самые заядлые геймеры позавидовали бы.

«Конечно, с виду это больше на игрушку похоже, будто "бродилка" по московской подземке. Да и новомодное слово VR привлекает. В действительности тренажер помогает саперам допускать сколько угодно ошибок. Метро Маяковская, здесь заложена виртуальная бомба», - рассказывает корреспондент «Звезды» Антон Талпа.

На форуме также разрушают мифы о сверхспособностях. Теперь «видеть» сквозь стены может обычный человек с помощью стеновизора - это все те же радиоволны, о которых еще Александру Попову было известно, только специальным образом обработанные в передатчике.

Рассекать по волнам, уже не по радио, а по практически настоящим можно на еще одном стенде. Благодаря изобретению даже человеку, далекому от авиации, под силу взмыть в небеса без опасности. На таких симуляторах обучают посадке и взлету пилотов в самых суровых условиях. Например, режим волн и сильного ветра очень похож на 5D-кинотеатр с подвижной платформой, только без брызг соленого моря.

Вся информация о военно-морском образовании на форуме «Армия 2019» тоже доступна. О том, как сейчас обучают и что требуют от будущих специалистов, рассказал в студии телеканала «Звезда», специально построенной для форума, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Это его первое интервью в этой должности.

«Все зависит от профессионалов. И естественно здесь, на форуме, мы представляем, как сейчас говорят, кластер военно-морского образования, в первую очередь, высшего военно-морского образования. Я думаю, будет интересно не только профессионалам в области военных наук, но и всем остальным», - объяснил Евменов.

На форуме будут показаны сразу 12 технических новинок из России. Это зенитно-ракетная система С-350 «Витязь», комплекс «Панцирь-СМ», самоходная артиллерийская установка «Лотос» и поразивший многих беспилотник «Сова» - тут создатели хорошо постарались. Возможно, эта «Сова» совсем скоро будет «кружить» над сверхсовременным легким авианосцем. Имя ему еще выбирают.

«На сегодняшний день мы рассматриваем как минимум три подобных корабля с различным видом главной энергетической установки, с различным набором летательных аппаратов. И дальше, естественно, работа будет продолжаться», - заявил и.о генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Павел Филиппов.

Одним из центров притяжения на форуме оказался стенд технополиса «ЭРА». И это поистине прорывные разработки. Лидар К-8 координирует действия роботов, которых используют в нечеловеческих условиях - там, где не выжить даже самым смелым и подготовленным.

Среди сотен павильонов и стендов нашлось место и для иностранных достижений военной науки: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Пакистан, Таиланд и Турция. До Москвы добрались даже совсем из далекой ЮАР.

«Это лучшая в мире площадка для демонстрации возможностей оборонно-промышленного комплекса. И неподдельный интерес западных делегаций говорит о том, что форум состоялся», - отметил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

А еще на «Армии-2019» отметили - львиная доля идей поступает от молодых изобретателей. За пять лет, что существует форум, стали известны имена десятков талантливых инженеров.

«Сейчас молодежь очень креативная, и здесь она может себя не только реализовать, но и почерпнуть новые идеи. Армия - она аккумулирует в себя все достижения науки, техники. Поэтому люди сюда и стремятся», - подчеркнул заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Помимо военных, участвуют в форуме и спасатели. В МЧС говорят об итогах работы центра экстренной психологической помощи. Эта служба существует уже 20 лет, и она не имеет аналогов в мире.

«Я подчеркиваю всегда слово "профессиональная", потому что, в отличие от многих зарубежных опытов, где основа такой помощи - огромное количество добровольцев, что хорошо, но владеют они, к сожалению, всего несколькими приемами, мы пошли другим путем - создавали профессиональную службу. За 20 лет она вполне сложилась. А следующим этапом стала как раз работа с добровольцами, с ребятами, которые выбирают для себя этот путь», - пояснила Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

Расписание форума пока остается в секрете. Очевидно, показать все за один день невозможно. «Армия-2019» будет работать всю эту неделю - до 30 июня.